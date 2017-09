Ratingen: Internationaler Maschinenbauer mietet sich am Breitscheider Kreuz ein

Die in Ratingen ansässige Tünkers Maschinenbau GmbH hat einen Mietvertrag über 1.500 m² Lagerfläche am Breitscheider Kreuz abgeschlossen. Das mit 850 Mitarbeitern weltweit tätige Familienunternehmen, das aus dem Maschinenbau kommt und sich zum Global Player für Automationstechnik entwickelt hat, war auf der Suche nach Ausweichflächen unweit des Firmensitzes. Eigentümer des Ratinger Gewerbeparks am Breitscheider Weg 168 ist eine Objektgesellschaft der Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, die den Gewerbepark seit 2014 in ihrem Bestand hält [Aurelis kauft Gewerbepark in Ratingen ]. Realogis war vermittelnd tätig.

