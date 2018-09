Stein für Stein nehmen die neuen Häuser im Ratinger Waldviertel immer mehr Gestalt an. Nun geht es auf die Zielgerade: Der Projektentwickler Bonava feierte in der vergangenen Woche Richtfest für 20 neue Wohnungen an der Sachsenstraße 12/14.

„Wir sind damit voll im Zeitplan. Der Innenausbau lä...

[…]