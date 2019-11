Rathaus-Galerie Dormagen modernisiert und eröffnet

Die ILG Gruppe hat am Freitag nach einer sechsmonatigen Umbauphase die modernisierte Rathaus-Galerie Dormagen mit einem zweitägigen Programm offiziell wiedereröffnet. Seit Ende Mai hatte der Investor die Mall im laufenden Betrieb für rund 2,5 Millionen Euro modernisiert und auch den Look vollständig überarbeitet. Im nächsten Jahr soll dann noch der verbliebene Leerstand abgebaut werden.

