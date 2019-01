Rapide Beschleunigung der Einführung von PropTechs

Altus Group Limited hat heute den jüngsten Altus Group Innovationsbericht Gewerbeimmobilien veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Ausblick auf die technologischen Trends in der globalen Branche der Gewerbeimmobilien und verdeutlicht die signifikante Beschleunigung der Einführung von PropTech, den Effekt von Technologien, bei denen Zwischenschritte beseitigt werden sowie den zunehmenden Trend von Unternehmen in dieser Branche, selbst direkt in PropTech-Unternehmen und Start-ups zu investieren.

.

Die Studie stützt sich auf eine weltweite Umfrage von 400 Führungskräften aus Unternehmen der Gewerbeimmobilienbranche, welche jeweils einen verwalteten Vermögenswert (AUM) von mindestens 250 Mio. US-Dollar aufwiesen, was insgesamt einem AUM von über 2 Billionen US-Dollar entspricht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Effizienzsteigerung durch Automatisierung für Führungskräfte in dieser Branche eine hohe Priorität hat. Außerdem nähert sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen einer kritischen Masse. In den folgenden Bereichen werden bereits Prozesse automatisiert oder KI und maschinelles Lernen eingesetzt:



• 41 % der Unternehmen nutzen Automatisierung für Benchmarking und Leistungsanalysen, 39 % für Szenarien- und Sensitivitätsanalysen und 36 % für die Budgetierung und Erstellung von Prognosen.

• 19 % der Unternehmen nutzen KI und maschinelles Lernen für Szenarien- und Sensitivitätsanalysen, gefolgt von 16 %, die KI und maschinelles Lernen für die Buchführung und Immobilienverwaltung einsetzen.



Der Trend zur Disintermediation treibt die zunehmende Technologienutzung ebenfalls voran. Die Auswirkungen zeigen sich auch bei neuen Geschäftsmodellen im Zusammenhang mit der sogenannten Share Economy (z. B. Airbnb), Co-Working (z. B. WeWork) und E-Commerce (z. B. Amazon). Diese Unternehmen gestalten die Gewerbeimmobilienbranche neu, indem sie Zwischenschritte entfernen bzw. weniger Personen einbeziehen, um eine höhere Effizienz zu erzielen. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Portfolioplanung und Entscheidungsfindung.



Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass transaktionsbasierte Plattformen wie Online-Immobilienbörsen, Kreditmarktplätze und Crowdfunding zunehmend eingesetzt werden, um Prozesse zu optimieren und eine direkte Verbindung zwischen Käufern und Verkäufern, Kreditgebern, Eigentümern sowie Investoren und Fonds zu schaffen, wodurch die Beziehungen zwischen ihnen grundlegend verändert werden:



• 61 % der Unternehmen aus der Gewerbeimmobilienbranche nutzen bereits oder testen Online-Kreditmärkte, 23 % nutzen sie zu einem erheblichen Teil .

• 60 % nutzen bereits oder testen Online-Investmentmärkte und Crowdfunding-Plattformen, 22 % zu einem großen Teil.



„Die Kombination aus neuen Marktteilnehmern, neuen Technologien und sich ändernden demografischen Verhältnissen hat zu disruptiven Veränderungen der Gewerbeimmobilienbranche geführt. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Portfolioplanung und Entscheidungsfindung“, erklärt Bob Courteau, CEO der Altus Group. „Gleichzeitig ist dies eine große Chance für Unternehmen, die sich schnell anpassen können und auf Innovationen und PropTech setzen, um die Komplexität zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Leistung zu verbessern.



Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass viele Firmen im Gewerbeimmobilienbereich zunehmend selbst als PropTech-Investoren agieren: 53 % der Organisationen aus diesem Sektor investieren bereits direkt in mindestens ein PropTech-Unternehmen. Dabei sind Firmen und Start-ups, die sich auf intelligente Gebäudesysteme, Online-Kreditmarktplätze sowie Online-Investmentmärkte und Crowdfunding konzentrieren, das bevorzugte Ziel von Investoren aus diesem Bereich.



Weitere wichtige Feststellungen aus dem diesjährigen Altus Group Innovationsbericht Gewerbeimmobilien:



• 10 % der Führungskräfte von Gewerbeimmobilienunternehmen „verstehen nicht wirklich, wie Blockchain funktioniert und was es ist“. 37 % der Führungskräfte gehen dagegen davon aus, dass Blockchain in den nächsten zwei Jahren Auswirkungen auf die Branche haben wird.

• 31 % der Führungskräfte gaben an, dass Smart-City-Initiativen und ­Projekte bereits bedeutende Auswirkungen auf ihre Investitions- und Portfolioentscheidungen haben.

• Die große Mehrheit der Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien hat bereits in integrierte Softwarelösungen für wichtige Funktionen investiert. 60 % der Führungskräfte berichteten jedoch, dass ihre Unternehmen nach wie vor Tabellenkalkulationen als wichtigstes Instrument für die Berichterstattung nutzen. 51 % verwenden Tabellenkalkulationen für Bewertungen und Cashflow-Analysen und 45 % für die Budgetierung und Erstellung von Prognosen. Dies deutet darauf hin, dass die Branche trotz bedeutender Innovationen in bestimmten Bereichen immer noch rückständig ist.



Der diesjährige Altus Group Innovationsbericht Gewerbeimmobilien basiert auf einer weltweiten quantitativen Umfrage von 400 Führungskräften und leitenden Angestellten in Frontoffice- und Backoffice-Positionen, welche entweder auf Investoren- oder Eigentümerseite tätig sind. Die Umfrage wurde in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika durchgeführt. Alle teilnehmenden Unternehmen hatten zum Zeitpunkt der Umfrage einen verwalteten Vermögenswert von mindestens 250 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einem verwalteten Vermögen von insgesamt über 2 Billionen US-Dollar.