Randstad mietet 14.800 m² in Eschborn

Auf dem Büromarkt der hessischen Finanzmetropole brummt es: Die ersten sechs Monate 2019 stellen die umsatzstärkste erste Jahreshälfte seit 2008 dar. Den mit Abstand größten Deal der ersten sechs Monate stellt die Anmietung der Deka Bank Deutsche Girozentrale über 46.200 m² in einem Projekt in der Lyoner Straße 13 dar [wir berichteten]. Dahinter folgt der Abschluss durch Randstad mit 14.800 m² in der Frankfurter Straße 100 in Eschborn, wo ebenfalls eine Entwicklung realisiert wird. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der bereits sehr positiv war, beläuft sich der Zuwachs laut Andreas Wende, Geschäftsführer von NAI Apollo, auf 3,6 Prozent. Sowohl der Fünf-, als auch der Zehn-Jahresschnitt sind um rund ein Fünftel übertroffen worden.

Spitzenmiete steigt auf 18-Jahreshoch

Der Großabschluss der Deka hat auch einen spürbaren Einfluss auf die Lageverteilung des Umsatzes. So weist das Lyoner Quartier mit 57.500 m² den höchsten Flächenumsatz auf. Dahinter folgt Eschborn mit 38.800 m², bevor die klassischen CBD-Teilmärkte Westend, Bankenlage und die Stadtmitte in Erscheinung treten. „Das zeigt einmal mehr, wie wichtig die Möglichkeit von großflächigen Entwicklungen in den Bürozentren ist, um eine preissensible Nachfrage zu bedienen“, meint Wende.



Projektabschlüsse haben im zweiten Quartal zu einer deutlichen Steigerung des Mietpreisniveaus geführt. So sorgten großflächige und überdurchschnittlich bepreiste Projektanmietungen für einen Anstieg der Durchschnittsmiete auf nun 22,00 Euro/m², womit diese gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent zugelegt hat. „Bei der Spitzenmiete schlagen sich Projektanmietungen in Premiumflächen im Bankenviertel nieder. Die Spitzenmiete erreicht mittlerweile 44,00 Euro/m² und stellt damit den höchsten Wert der letzten 18 Jahre dar. Der Spitzenmietpreisanstieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 beträgt 7,3 Prozent“, so Dr. Konrad Kanzler, Head of Research bei der NAI Apollo Group.