Ran Laufer neuer CEO bei Ado Properties

ADO Properties S.A. hat heute Ran Laufer zum neuen Chief Executive Officer der Gesellschaft ernannt. Der Immobilienexperte wird seine Tätigkeit als CEO der Gesellschaft am 23. Juli 2019 aufnehmen. Sein Dienstvertrag hat eine anfängliche Laufzeit bis zum 22. Juli 2023.

.

Laufer war in den letzten 18 Jahren in verschiedenen Management- und Leitungspositionen von Immobilienunternehmen im Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich tätig. Herr Laufer wird seine bedeutende Erfahrung und Kenntnis aus Immobilienunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Euro in die Gesellschaft einbringen. Seine Erfahrung umfasst insbesondere die Geschäftsführung und operative Leitung, den Vertrieb und den Aufbau umfassender IT-Systeme für rasch wachsende Immobilienunternehmen. Zu seinen bisherigen Positionen zählen die Tätigkeit als Chief Marketing und Sales Officer bei Airport City und die Tätigkeit als stellvertretender CEO bei Grand City Properties. Herr Laufer wurde im Mai 2019 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von TLG ernannt.