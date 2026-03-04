Rami El Hadidi verstärkt Corum Investments als Sales Director

Corum Investments baut seine Vertriebsstruktur in Österreich weiter aus. Mit Rami El Hadidi übernimmt ein ausgewiesener Kapitalmarkt- und Vertriebsexperte die Funktion des zweiten Sales Directors für Südösterreich. Werner Blaslbauer zeichnet weiterhin für die Region Mittel- und Westösterreich verantwortlich. Beide agieren unter der Leitung von Martin Prandl, Head of Sales Österreich, der die Vertriebsaktivitäten bundesweit steuert und weiterentwickelt.

Rami El Hadidi verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Investmentgeschäft im In- und Ausland. Seine berufliche Laufbahn führte ihn vom Börsenhandel über Private-Equity-Strukturen bis hin zu internationalen Trading-Aktivitäten. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit für das französische Investmenthaus wird im B2B-Vertrieb und der Vertriebsunterstützung in den Bundesländern Burgenland, Steiermark und Kärnten liegen.



„Mit Rami El Hadidi gewinnen wir einen äußerst erfahrenen Vertriebsexperten. Seine Kompetenz, sein Netzwerk und sein unternehmerischer Zugang werden unsere Wachstumsstrategie in Österreich maßgeblich unterstützen“, zeigt sich Martin Prandl, Head of Sales von Corum in Österreich, überzeugt.

Mit der personellen Erweiterung unterstreicht Corum den Anspruch, die Position als verlässlicher Partner für den Vertrieb von SCPIs weiter auszubauen und Vertriebspartner in Österreich noch intensiver zu begleiten.