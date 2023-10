Das Fuji Sushi Ramen Restaurant hat eine ca. 126 m² große Gastrofläche am Domshof 17 und Ecke Bischofsnadel in der Bremer Innenstadt angemietet. Vorheriger Nutzer der Fläche war Dean&David. Die Mietvertragsdauer beläuft sich auf fünf Jahre. Vermieter der Fläche ist eine Privatperson. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH

[…]