CCC Germany mietet 1.100 m² in Kieler Innenstadt

CCC Germany GmbH hat in Kiel auf zwei Etagen rund 1.100 m² angemietet. Die CCC Germany GmbH gehört zu CCC Shoes & Bags. Das Unternehmen wird seine neu angemieteten Flächen planmäßig im Frühjahr 2018 beziehen. Damit ist die Immobilie vollständig vermietet.

Das Objekt in der Holstenstraße 55-59 befindet sich in bester Innenstadtlage. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut: Der Kieler Hauptbahnhof ist fußläufig in nur wenigen Minuten erreichbar. Ralph Hagedorn GmbH war im Auftrag des Projektentwicklers und Eigentümers der Immobilie tätig und vermittelte die Vermietung. Weiterer Mieter neben der CCC Germany GmbH ist die Novum Group. Das Unternehmen betreibt in dem Gebäude ein Hotel.

[…]