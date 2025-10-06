Ralph Dominick verstärkt Vertrieb für BOB

Die BOB efficiency design AG baut den Bereich Development und Sales weiter aus. Mit Ralph Dominick konnte das Aachener Unternehmen einen ausgewiesenen Immobilienexperten für ihre Projektentwicklungsgesellschaft gewinnen. In der Position eines Chief Sales Officer wird Dominick den Vertrieb von BOB im C-Level-Bereich stärken und weiter ausbauen.

.

„BOB ist ein einzigartiges Angebot für Unternehmen, die zukunftstauglich und wirtschaftlich denken. Wir haben die Antworten, die der Markt nach der Krise benötigt: Sicherheit und geringe Nebenkosten, messbar ESG-taugliche Gebäude und ein ganzheitliches System, das unseren Kunden in jeder Phase unserer Projekte verlässlich und transparent mit in Richtung Zukunft nimmt“, sagt Ralph Dominick.



Ralph Dominick ist Immobilien Ökonom und greift auf über 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche zurück, davon 18 Jahre in leitenden Funktionen. Seine Stationen waren unter anderem bei der Dornieden Gruppe als Leiter Vertrieb & Investment / Prokurist, bei der DRH AG als Bereichsleiter Deutschland / Prokurist und zuletzt als Geschäftsführer der Pandion Vertriebsgesellschaft mbH.