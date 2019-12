Ralph Andermann neuer Geschäftsführer bei SoReal Invest

Ralph Andermann

Ralph Andermann wechselt von der DIC Asset als Geschäftsführer zur SoReal Invest. Der Immobilienexperte wird bei der deutschen Tochter des Projektentwicklers Soravia künftig die Unternehmensbereiche Investoren und nachhaltige Investments verantworten. „Mit Ralph Andermann haben wir einen erfahrenen Fondsmanager, mit dessen Unterstützung wir unsere Investoren- und Management-Kompetenzen im deutschen Investmentmarkt verstärken“, erklärt Peter Steurer, CFO bei Soravia. Das im Frühjahr 2019 gegründete Unternehmen [wir berichteten] investiert fondbasiert in ausgewählte Immobilien in den Segmenten Büro, Wohnen und vor allem Hotel im In- und Ausland.

Zuvor hatte Andermann Leitungspositionen im Fondsbereich der DIC Asset AG, der BayernLB-Tochter Real I.S. AG, der Palmer Capital Investments GmbH sowie der Invesco Real Estate GmbH inne. Beim Immobilien-Investmentmanager Invesco strukturierte Andermann 2006 mit dem ersten paneuropäischen Hotelfonds ein Pionierprodukt, das er erfolgreich an institutionelle Investoren vertrieb. Zuletzt war Andermann als Geschäftsführer für die Immobilienfonds-Gesellschaft DIC Asset tätig, wo er das Fondsgeschäft operativ geleitet hat. Bei der BayernLB-Tochter Real I.S. zeichnete er rund fünf Jahre für die Leitung des Fondsmanagement verantwortlich.