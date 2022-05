Ralf Vogel übergibt an Ingo Martin bei der Nord/LB

Ingo Martin

© Deutsche Hypo

Nach 34 Jahren verlässt Ralf Vogel, Leiter Real Estate Finance Germany, die Nord/LB zum 31. Mai und wird in den Ruhestand treten. Auf ihn folgt Ingo Martin, der in den letzten fünf Jahren als Leiter für den Bereich Real Estate Finance Continental Europe für das Immobiliengeschäft an den Auslandsstandorten verantwortlich war.

.

„Wir freuen uns sehr, dass Ingo Martin neben dem Auslandsgeschäft nun auch für den Vertrieb im Inland zuständig ist und er seine langjährige Markterfahrung im Bereich der Immobilienfinanzierung einbringen kann“, so Frank Schrader.



Während seiner Konzernzugehörigkeit hat Ralf Vogel in verschiedenen Bereichen der Immobilienfinanzierung gearbeitet. Seit 2015 trägt er die Verantwortung für das gesamte gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft im Inland der Bank.