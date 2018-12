Bereits am 1. November hat Ralf Schmidt als Abteilungsleiter den Bereich Standortentwicklung-Expansion bei Toom Baumarkt übernommen. Er berichtet an Jörg Krawinkel, der in die Position des Leiters Immobilien gewechselt ist.

Der 55- jährige ist bereits seit Juli 2013 bei Toom tätig. Seine bisherig...

[…]