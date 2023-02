Rains eröffnet zweiten Store in Berlin

Die dänische Trend-Marke Rains eröffnet im April 2023 einen weiteren Store in Berlin: Am Kurfürstendamm 200 bezieht Rains ein Ladenlokal mit gut 180 m² Verkaufsfläche. Vormieter am Standort war ein Modegeschäft. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die dänische Trend-Marke Rains erfolgreich bei der Anmietung eines zweiten Stores in Berlin begleiten durften“, erklärt Simon Frank, der als Senior Consultant Vermietung Retail am Berliner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. Der Bereich um den Kurfürstendamm 200, kurz vor dem Übergang zum Luxus-Abschnitt, habe durch die Anmietungen der Marken 7 For All Mankind, Baldessarini, Ochio, Sandro, Maje, Claudie Pierlot und Breitling deutlich an Qualität gewonnen. „Mit der Anmietung von Rains setzt sich die positive Entwicklung dieses Premium-Abschnitts des Kurfürstendamms fort.“



An der Weinmeisterstraße 12-14 am Hackeschen Markt in Mitte betreibt Rains bereits einen Concept Store, zwei weitere Stores gibt es in Hamburg. Weltweit gibt es aktuell 23 Rains-Stores, u.a. in Shanghai, Paris, New York und London.