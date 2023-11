Rainer Vollmer neuer Geschäftsführer bei Peter Gross FM

Im Zuge der Erweiterung der Aktivitäten der Peter Gross Bau im Geschäftsbereich Facility Management wurde zum 01.11.2023 Dipl.-Ing. Rainer Vollmer in die Geschäftsführung der Peter Gross Facility Management GmbH & Co. KG berufen.

Zuvor war Rainer Vollmer über 12 Jahre in der Geschäftsführung der RGM Facility Management GmbH, ein Unternehmen der Gegenbauer-Gruppe in Berlin tätig, wo er neben der Funktion als Geschäftsführer Operations für die Region Südwest auch die Bereiche Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement sowie Start-up verantwortete. Für die Luxemburger Auslandsgesellschaft Wagner Facility Management S.A. war Rainer Vollmer ebenfalls über 10 Jahre in der Geschäftsführung tätig.



Rainer Vollmer ist darüber hinaus seit mehr als 25 Jahren Mitglied im Deutschen Verband für Facility Management GEFMA e.V. und seit 2013 stellvertretender Vorstandsvorsitzender mit Zuständigkeit für das Ressort Lounges und Junior Lounges.



„Mit dem Ausbau des Dienstleistungsangebots im Geschäftsbereich Facility Management über die bereits bestehenden Komponenten der technischen und infrastrukturellen Services hinaus vervollständigen wir die erfolgreiche Strategie der letzten Jahre, im jeweiligen Marktgebiet ein möglichst breites Spektrum aus der Welt der Bauwirtschaft vorzuhalten. 600 Mitarbeitende geben jeden Tag ihr Bestes, unsere Kunden über die Bauzeit hinaus zu begleiten und bundesweit eine Rundumversorgung ihrer Immobilien zu gewährleisten.“, erläutert lic.oec. Philipp P. Gross, geschäftsführender Gesellschafter der Peter Gross Bau Holding GmbH.