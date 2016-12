Rainer Quante verantwortet Großprojekte bei JLL

Nachdem erst zu Beginn der Woche ein neuer Deutschland-Chef bekannt gegeben wurde [Dr. Frank Pörschke und Timo Tschammler auf der Karriereleiter nach oben], dreht sich das Personalkarussell bei JLL munter weiter. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass Dr. Rainer Quante (55) zum 1. Januar 2017 die Position des Senior Project Director für das Projektmanagement großvolumiger Neubauprojekte in Deutschland übernimmt.

.

Der promovierte Bauingenieur und Master in Business Administration hat in den vergangenen sechs Jahren als Team Leader den Bereich Project & Development Services (PDS) in Düsseldorf und Köln mit inzwischen zwölf Kollegen aufgebaut. Quante wird künftig das Projektmanagement großvolumiger Neubauprojekte in Deutschland vorantreiben – von der Akquise bis zur Abwicklung.



Auf Quante folgt Daniel Bey (35), Dipl.-Ing. Architekt und Master in Redevelopment, der ebenfalls ab Jahresbeginn als Team Leader Project & Development Services die Standorte Düsseldorf und Köln verantwortet. Bey ist bereits seit 2011 am PDS-Standort in Düsseldorf tätig und hat im vergangenen Jahr als stellvertretender Team Leader erweiterte Verantwortung im Geschäftsbereich übernommen.