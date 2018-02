Rainer Pillmayer wird Geschäftsführer bei Zinsbaustein

Rainer Pillmayer

Rainer Pillmayer ist seit 1. Januar 2018 Geschäftsführer bei Zinsbaustein, der digitalen Plattform für Immobilieninvestments in Deutschland. Pillmayer verantwortet unter anderem die Projektakquise und -prüfung, sowie die strategische Weiterentwicklung des Geschäftes. Volker Wohlfarth bleibt Geschäftsführer mit Zuständigkeit für Marketing, Produkt und IT.

.

Bereits im April 2017 startete Pillmayer als Senior Advisor bei Zinsbaustein. Davor war er als Chief Operating Officer (COO) im Vorstand des im SDAX gelisteten Immobilienunternehmens DIC Asset AG u.a. für das Fondsgeschäft und den Ankauf verantwortlich. In seinen acht Jahren bei DIC war er in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Asset- und Property-Management sowie Finanzierung tätig und baute das Fondsgeschäft mit über einer Milliarde Euro Assets under Management (AuM) neu auf. Davor durchlief der gelernte Bank- und Diplomkaufmann berufliche Stationen im Financial Services Team der Boston Consulting Group und beim Immobilienfinanzierer Eurohypo, wo er als Teil des Vorstandsstabs und im operativen Geschäft in London tätig war.