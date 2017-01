Raiffeisen Evolution firmiert künftig als Strabag Real Estate GmbH

Das Projektentwicklungsunternehmen Raiffeisen Evolution Project Development GmbH heißt künftig Strabag Real Estate GmbH (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Strabag Real Estate GmbH (SRE). Das gab die Geschäftsführung heute bekannt. Die Namensänderung sei bereits im Firmenbuch eingetragen, erläuterte Geschäftsführer Gerald Beck. Hauptsitz der neuen SRE in Österreich ist Wien. Die Umfirmierung erfolgt, nachdem der Strabag-Konzern im September 2016 seine Gesellschaftsanteile an Raiffeisen evolution von 20 % auf 100 % erhöht hatte. Künftig konzentriert sich SRE Österreich vorrangig auf die Entwicklung von hochwertigen und nachhaltigen Wohnimmobilien in allen Bundesländern. Man wolle dieses Geschäft in Zukunft weiter ausbauen, betonte Beck.

