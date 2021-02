Raiffeisen erweitert FM-Auftrag mit Strabag PFS

Die Strabag Property and Facility Services GmbH Österreich hat von der Raiffeisen Holding NÖ-Wien eine Erweiterung des bestehenden, 2020 abgeschlossenen Auftrags erhalten. Der FM-Dienstleister wird alle infrastrukturellen Facility Services für vier Büroimmobilien der Raiffeisen-Zentrale, das Rechenzentrum und insgesamt 23 Bankfilialen in Wien übernehmen. In Summe werden ca. 73.000 m² Nettofläche betreut. Zum Leistungsportfolio gehören neben den bereits vereinbarten technischen Facility Management-Leistungen nun auch die Unterhaltsreinigung, Fenster- und Fassadenreinigung, die Reinigung der Außenflächen sowie Sonderreinigungen.

„Wir freuen uns außerordentlich über das Vertrauen von Raiffeisen und dass wir den Anforderungen der renommierten Kundin gerecht werden. Ziel unserer Tätigkeit ist es, geeignete digitale Lösungen zu erproben und einzusetzen und eine laufende Optimierung aller Leistungen über die gesamte Laufzeit zu gewährleisten“, erklärt Stefan Babsch, Vorsitzender der Geschäftsführung von Strabag PFS Österreich die Vorteile der integrierten Leistungsvergabe.