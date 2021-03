RAG veräußert insgesamt 90 Hektar ex-Bergbauflächen

Die HeimatErbe GmbH erwirbt drei Industriebrachen im Ruhrgebiet und im Münsterland, um sie zu ökologischen Vorzeigeprojekten aufzuwerten. Der Geschäftsführer des Ende 2020 gegründeten Unternehmens, der Aachener Unternehmer Dr. Dirk C. Gratzel, hatte Ende 2019 bereits zwei ehemalige Schachtareale in Marl-Polsum erworben, um seine persönliche Ökobilanz aufzuwerten [wir berichteten].

