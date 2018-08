RAG Stiftung will Factory Works übernehmen

Die RAG-Stiftung will beim Berliner Coworking-Space-Anbieter Factory Works einsteigen. Dieses geht aus einer aktuellen Mitteilung des Bundeskartellamts hervor. Factory Berlin betreibt als Mieter in der Hauptstadt die beiden Standorte „Factory Mitte“ in der Rheinsberger Straße 76-77 sowie „Factory Görlitzer Park“ in der Lohmühlenstraße 65. Insgesamt hat das Unternehmen an beiden Standorten rund 14.000 m² Coworking-Space im Angebot. Laut verschiedener Medienberichten plant die RAG die Übernahme einer Mehrheit.

