RAG Montan verkauft 42.000 m² im neuen Stadtquartier Friedrich Heinrich

Die RAG Montan Immobilien und die Mo.studio Gruppe unterzeichneten kurz vor Weihnachten einen Kaufvertrag für eine 42.170 m² große Freifläche auf dem ehemaligen Bergwerk West in Kamp-Lintfort, das zum neuen Stadtquartier Friedrich-Heinrich entwickelt wird.

Der Projektentwickler aus Meerbusch hat die Teilflächen zwischen der Friedrich-Heinrich-Allee und dem neuen Zechenpark, die nur durch neue Erschließungsstraßen unterteilt werden, erworben. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Mo.studio Gruppe kündigte an, auf dem Areal in den kommenden Jahren nach dem in Aufstellung befindlichen, aufzustellenden Bebauungsplan ein modernes und innovatives Wohnquartier mit Angeboten für Jung und Alt in einer integrierten Quartiersentwicklung zu realisieren.



Als Investor und Projektentwickler für das geplante Stadtquartier hatte der Projektentwickler seine ambitionierten Zukunftspläne für das neue Stadtquartier Friedrich-Heinrich schon Anfang Oktober bei einer öffentlichen Veranstaltung den Bürgern und der Politik vorgestellt. Oliver Bloch, Geschäftsführer der Mo.studio Gruppe, hat dabei angekündigt auf etwa einem Drittel des Quartiers ca. 460 Wohneinheiten, Betreutes Wohnen, Pflege und Gesundheit zu realisieren. Außerdem soll am neuen Quartiersplatz ein lebhafter Mix aus Gastronomie, Bäckerei, Dienstleistern und Erholung entstehen. Aktuell hat das Unternehmen bereits im historischen Fördermaschinenhaus luxuriöse Loft-Wohnungen errichtet. Auch die ebenfalls von Mo.studio realisierte Gastronomie im ehemaligen Lüftergebäude „Lufre“ stellt einen Gewinn für die Quartiersbildung dar und wird gut angenommen.



„Mit dem Verkauf der Flächen sind wir auf einem vielversprechenden Weg das ehemalige Bergwerksareal zu einem neuen innenstadtnahen Quartier Wirklichkeit werden zu lassen. Mo.studio ist für uns der ideale Partner, das StadtquartierFriedrich-Heinrich lebenswert und attraktiv zu gestalten. Das hat das Architekturund Planungsbüro mit seinem Geschäftsführer Oliver Bloch schon bei der Revitalisierung der denkmalgeschützten Gebäude Lohnhalle, Fördermaschinenhaus, Werkstatt und Lüftergebäude bewiesen, die alle entweder schon fertig oder kurz vor der Fertigstellung sind“, sagt Projektleiterin Sandra Nierfeld von der RAG Montan Immobilien.