Radwell wird Ankermieter im Gewerbepark Krefeld-Linn

Realogis hat im neu errichteten Gewerbepark im Bruchfeld 83 in Krefeld-Linn für den langfristigen Ankermieter gesorgt. Die Radwell International Germany GmbH hat einen 10-Jahres-Mietvertrag über ca. 2.560 m² Hallen- und 400 m² Bürofläche unterzeichnet.

Radwell ist ein Anbieter von herstellerübergreifenden Ersatzteil- und Reparaturlösungen in der Industrie-Elektronik, Robotik & Automation. Am neuen Firmensitz in Krefeld-Linn umfasst der moderne Neubau neben großzügigen Büro- und Logistikflächen auch ein Reparaturzentrum mit entsprechenden Prüf- und Testständen.



Bei Vollvermietung stehen Nutzern sechs Einheiten mit insgesamt 4.000 m² Hallen- und 800 m² Bürofläche zur Verfügung. Mit der Vermietung der Neubauflächen auf der ehemaligen Industriebrache hat der private Eigentümer exklusiv Realogis beauftragt. Die Liegenschaft befindet sich unmittelbar an der Autobahnauffahrt „Krefeld-Zentrum" zur Autobahn A57. Von hier aus sind im weiteren Verlauf die Autobahnen A40 und A44 gut zu erreichen.