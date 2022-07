Radisson verstärkt Development-Team in DACH

Nico Angles

© www.herzsprung-foto.de/Radisson Hotel Group

Die Radisson Hotel Group engagiert Nico Angles für ihr Development-Team. Ab sofort unterstützt er als Senior Manager Business Development die Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Die Radisson Hotel Group setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs in Deutschland, Österreich und der Schweiz fort und wir freuen uns, dass Nico Angles uns bei der weiteren Expansion in der DACH-Region unterstützt. Nico bereichert unser Team insbesondere mit seiner Erfahrung aus dem Projektentwicklungsbereich, was speziell für die Erreichung unserer Expansionsziele für die Marke prizeotel von Bedeutung ist“, sagt Max Gross, Vice President Business Development.



Angles stößt von der GBI Holding AG zur Radisson Hotel Group, wo er seit 2018 unter anderem für Markt- und Standortanalysen für das Hotel- und Apartment-Segment sowie Reports und Analysen für den durch das Unternehmen verwalteten Hotelfonds verantwortlich war. Seine Karriere in der Hotellerie startete er im Berlin Marriott Hotel mit einem dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Tourismus an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, das er als Bachelor of Arts abschloss. Im Anschluss daran war er im Hotel am Steinplatz, Autograph Collection im Vertrieb tätig.



Nachdem die Radisson Hotel Group 2021 als ihr bisher stärkstes Jahr in Bezug auf neu unterzeichnete Hotels abschloss, hat sich die Gruppe für 2022 ein noch höheres Ziel für Neuverträge gesteckt. Ein besonderer Schwerpunkt für das Wachstum in Europa ist die Expansion der Lifestyle-Marke Prizeotel im Midscale-Segment. In den nächsten fünf Jahren soll sich das Portfolio mehr als verdoppeln.