Radisson Individuals erweitert Portfolio um zwei Harbr-Hotels

Direkt am Neckar, am Bodensee oder mitten in der Stadt – die drei Harbr. Hotels in Baden-Württemberg sind nun Teil der Radisson-Familie. Die DQuadrat Living GmbH setzt damit auf ein einheitliches Konzept mit lokalem Flair.

.

DQuadrat Living schließt sich mit den beiden neuen Lifestyle-Destinationen in Süddeutschland ebenfalls der Marke Radisson Individuals an. Das Harbr. Hotel Konstanz liegt am Herosé-Park in Rheinnähe. Das Hotel verfügt über 76 stilvolle Zimmer und Studios, darunter großzügige Einheiten mit Küchenzeile, die sich sowohl für kurze Aufenthalte als auch für längere Reisen eignen. Die Gästezimmer sind zeitgemäß ausgestattet – von Highspeed-WLAN über Klimaanlage bis zu digitalen Services wie Online-Check-in und mobilem Zimmerschlüssel.



Gäste können direkt im Hotel Fahrräder ausleihen, um Konstanz und das Umland des Bodensees zu erkunden. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören Parkmöglichkeiten und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Für Geschäftsreisende besteht eine Kooperation mit dem Bodenseeforum Konstanz, das Veranstaltungen und Tagungen in unmittelbarer Nähe ermöglicht.



Das Harbr. Hotel Heilbronn liegt direkt am Neckarufer im Zukunftspark Wohlgelegen am Bildungscampus Heilbronn. Es verfügt über 127 Zimmer und Suiten, darunter mehrere Apartments für längere Aufenthalte mit Kitchenette. Vier Junior-Suiten bieten private Terrassen mit Flussblick.



Zu den Services gehören sichere Parkmöglichkeiten am Haus, Fahrradverleih und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Wellnessangebote wie ein modernes Fitnessstudio, Saunen und eine Dachterrasse mit Neckarblick ergänzen das Angebot. Für Geschäftsgäste stehen zwei hauseigene Meetingräume zur Verfügung: der 46 m² große Tagungsraum „Reederei“ für bis zu 14 Teilnehmende sowie der 22 m² große Boardroom „Freihafen“ für bis zu acht Personen. Für größere Veranstaltungen besteht eine Kooperation mit der WTZ Tagungs- und Eventlocation in unmittelbarer Nähe.



„Mit Konstanz und Heilbronn, die nun neben Ludwigsburg zu Radisson Individuals gehören, sind unsere drei Harbr. Hotels erstmals unter einer internationalen Marke vereint. Jedes Haus behält seine eigene, durch den Standort geprägte Persönlichkeit, doch zusammen bilden sie ein einheitliches Konzept, das wir mit Stolz weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, Gäste in allen drei Standorten zu begrüßen und ihnen authentische Orte zum Ankommen, Entspannen und Entdecken zu bieten“, sagt Thomas Fülster, Geschäftsführer der DQuadrat Living GmbH.