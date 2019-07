Radisson Blu zieht in den Porsche Design Tower Stuttgart

Die Radisson Hotel Group freut sich, die Unterzeichnung eines Vertrages mit der Bülow AG für ein neues Radisson Blu Hotel im Porsche Design Tower Stuttgart bekannt zu geben. Die Planung und Baurealisierung erfolgt durch den renommierten Immobilienentwickler, die Bülow AG, Stuttgart. Das Design des Porsche Design Tower Stuttgart wurde gemeinsam mit dem Studio F. A. Porsche, Zell am See, entwickelt.

„Dieses Projekt steht für alles, was mit Radisson Blu assoziiert wird und festigt zudem unsere Position als größte Upper Upscale Marke in Europa. Der 90 Meter hohe Porsche Design Tower Stuttgart wird mit seiner spektakulären Architektur genau die richtige Adresse für unsere Gäste sein. Wir freuen uns sehr über die Kooperation zwischen der Radisson Hotel Group und dem Projektentwickler und Investor Bülow AG sowie Porsche Design“, so Elie Younes, Executive Vice President und Chief Development Officer, Radisson Hotel Group.



Horst Bülow, Vorstandsvorsitzender, Bülow AG, freut sich auf das neue, architektonische Highlight. Der Projektentwickler realisiert mit dem Porsche Design Tower Stuttgart neben dem Bülow Turm, Colorado Turm und dem Skyline das vierte Hochhaus in Stuttgart und ist davon überzeugt, mit der Radisson Hotel Group den perfekten Partner für dieses einzigartige Projekt gefunden zu haben.



Jan Becker, CEO, Porsche Design Group, fügt hinzu: „Auch wir sind voller Vorfreude auf dieses spannende und einzigartige Projekt an unserem Heimatstandort Stuttgart. Die Radisson Hotel Group teilt dieselben Werte in Bezug auf höchste Qualität, Performance sowie funktionales Design und passt daher sehr gut zu dem Porsche Design Tower Stuttgart.“