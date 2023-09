Radiomedicum mietet 1.000 m² Bürofläche

Radiomedicum, der Spezialist für Radiologie und Nuklearmedizin, hat einen neuen Verwaltungshauptsitz im Gallusviertel gefunden.

.

Die renommierte, vor 40 Jahren gegründete Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin, jetzt firmierend als Radiomedicum GbR, betreibt an sechs Standorten im Rhein-Main-Gebiet hochmoderne Praxen für Radiologie und Nuklearmedizin mit über 20 Ärzten und mehr als 100 Mitarbeitern. Für ihren Verwaltungshauptsitz suchte sie einen neuen Standort in Frankfurt. Aengevelt betreute Radiomedicum umfassend bei der Suche und vermittelte einen langfristigen Büromietvertrag über rd. 1.000 m² Bürofläche in der Liegenschaft Mainzer Landstraße 275 im Frankfurter Gallusviertel. Mietbeginn ist Ende 2023. Dann verlegt das Unternehmen seinen Verwaltungssitz innerhalb des Viertels hierher.



„Für Radiomedicum war der Verbleib im Gallusviertel sehr wichtig. Zudem suchte der Diagnosztik-Spezialist moderne, gut an den ÖPNV angebundene Büroflächen, in denen neben der Verwaltung u.a. auch ein Callcenter für Terminvereinbarungen etc. untergebracht werden kann. Dazu haben wir das komplette Marktangebot gemäß der Suchkriterien aufbereitet und vorgestellt. Dabei überzeugte das Bürogebäude Mainzer Landstraße 275 mit seinen effizienten Grundrissen, in denen sich die Arbeitsstrukturen und -abläufe von Radiomedicum ideal abbilden lassen. Zudem verfügt die Liegenschaft in unmittelbarer Umgebung des S-Bahnhofs “Galluswarte“ über optimale Anbindungen an den ÖPNV und bietet damit eine sehr gute Erreichbarkeit für die Mitarbeiter“, beschreibt Stephan Gödeke, Vermietungsexperte von Aengevelt Frankfurt, die Objekt- und Standortqualitäten.