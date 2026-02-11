Radeberger verkauft 26.150 m² Logistikareal in Bischofsheim

In einer der gefragtesten Logistikregionen Deutschlands wechselt ein ehemaliger Logistik-Hub den Eigentümer: Die Radeberger Gruppe hat ihre frühere Lager- und Logistikimmobilie im hessischen Bischofsheim veräußert. Käufer ist ein Projektentwickler, der das Areal perspektivisch modernisieren will. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Käufer des Logistikareals ist die Lang & Cie. Real Estate AG. Während des gesamten Transaktionsprozesses war Savills im Rahmen eines exklusiven Mandats für die Verkäuferseite tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Mit der Verlagerung ihrer nationalen Abholrampe nach Nürnberg verlor der Logistikstandort im hessischen Bischofsheim für die Radeberger Gruppe seine strategische Bedeutung. Gleichzeitig zeigt die Lage in einer der begehrtesten Logistikregionen Deutschlands großes Potenzial – sowohl für Bestandshalter als auch für Projektentwickler. Durch den Verkauf an einen Projektentwickler wird das Areal künftig zu einer modernen, attraktiven Logistikfläche weiterentwickelt“, betont Lindner, Head of Industrial Agency Germany bei Savills.