RAC Real Assets Capital erwirbt Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg

Die Vermögensverwaltung RAC Real Assets Capital GmbH hat ein weiteres Mehrfamilienhaus erworben.

.

Das Mehrfamilienhaus befindet sich in einer begehrten Innenstadtlage von Aschaffenburg. Das nur ein Kilometer vom Schloß Johannisburg entfernte Gebäude wurde 1946 erbaut und besitzt diverse Wohnungen mit 35 bis zu 80 m² Mietfläche. Die Immobilie, in der Südbahnhofstraße gelegen, befindet sich neben der Mainnähe zudem in nur ein Kilometer Entfernung zur Fußgängerzone als auch der City Galerie.



„Wir sehen in Aschaffenburg enormes Potential, gute Chancen für langfristige Strategien mit Wohnimmobilien und vorallem einen zu uns passenden Markt mit kleinen bis mittelgroßen Objekten, die wir ordentlich und professionell verwalten können“, sagt Paul Lohrmann, Geschäftsführer der RAC Real Assets Capital GmbH.