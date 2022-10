Die Vermögensverwaltung RAC Real Assets Capital hat erneut eine Wohnanlage, diesmal in Limburg an der Lahn, erworben. Verkäufer war eine Privatperson. Das Eck-Ensemble, in der Brunnenstraße gelegen, mit rund 1.400 m² Grundstücksfläche, beherbergt heute 16 Wohnungen verteilt auf ca. 1.100 m² Mietfläche sowie 16 PKW-Stellplätze.

