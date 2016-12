Raben Group zieht mit Logistikanlage nach Saarbrücken um

Die Raben Group ist neu in der saarländischen Landeshauptstadt: Der Logistikdienstleister zog Anfang Dezember vom bisherigen Standort in St. Ingbert nach Saarbrücken. In einer modernen Logistikanlage im Südosten der Stadt stehen Raben nunmehr rund 3.700 m² Cross-Dock- und Logistiklagerflächen zur Verfügung.

Innerhalb von vier Tagen, vom 2. bis zum 5. Dezember, zog die Raben Group von St. Ingbert nach Saarbrücken, um ab sofort aus der saarländischen Landeshauptstadt heraus ihre Transport- und Warehousing-Dienstleistungen anzubieten. Der Standort mit seinen 43 Mitarbeitern ist Teil des nationalen Netzwerkes von Raben und offeriert ebenso Verkehre nach Großbritannien, Italien, Spanien und Osteuropa.



„Über den neuen Standort, der...

[…]