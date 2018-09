Raben eröffnet Deutschlandzentrale in Mannheim

Am 13. September hat die Raben Group den Sitz ihrer deutschen Landesgesellschaft in Mannheim feierlich eröffnet. In Anwesenheit von zahlreichen geladenen Gästen wurde das von den Mitarbeitern bereits bezogene Gebäude offiziell eingeweiht. In der rund einjährigen Bauzeit baute der Logistikdienstleister nicht nur seine Deutschlandzentrale neu. Raben Deutschland modernisierte ebenfalls die zum baden-württembergischen Standort gehörende Niederlassung mit ihren Lager- und Umschlagsflächen von 16.500 m². Insgesamt rund 200 Mitarbeiter sind in Mannheim beschäftigt. Neben der Verbesserung der Infrastruktur führte das 15 Millionen teure Bauvorhaben zur Schaffung von mehr als 20 neuen Arbeitsplätzen.

