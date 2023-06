Rabe und Schneck feiern Eröffnung in Bergstedt

Rund 1.150 Schüler besuchen aktuell die Stadteilschule Bergstedt am Volksdorfer Damm 218, die den Titel sportbetonte Schule trägt. Für rund zwei Millionen Euro erhält die Schule nun eine neue Einfeld-Sporthalle, die aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen notwendig wurde. Im Rahmen einer großen Schulfeier ist die Halle gemeinsam mit Schulsenator Rabe und Jan Schneck, Vertretung der Geschäftsführung von SBH Schulbau Hamburg, feierlich eingeweiht worden.

„Wir investieren jährlich rund 400 Millionen Euro in den Schulbau. Mit dem Geld bauen wir nicht nur neue Schulen oder erweitern bestehende Schulen, um dem Schülerwachstum zu begegnen, sondern investieren auch in qualitative Verbesserungen. Hierzu gehört auch der Bau neuer und moderner Sporthallen, denn hochwertige schulische Sportangebote fördern die motorischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen und stellen häufig eine willkommene Abwechslung zum ansonsten eher kognitiv herausfordernden Schulalltag dar. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute die neue Einfeld-Sporthalle der Stadtteilschule Bergstedt einweihen können. Als sportbetonte Schule sind hier moderne Sportflächen umso wichtiger und ich bin mir sicher, dass die Schulgemeinschaft die Halle schnell ins Herz schließen wird„, so Schulsenator Ties Rabe. „Wie alle Schulneubauten erreicht auch diese Sporthalle den bestmöglichen Energiestandard EG 40. Hinzu kommen eine umfassende Dachbegrünung sowie eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Die Fassade bilden dabei horizontale Holzlamellen. Besonders beeindruckt mich bei alledem der kurze Bauzeitraum von nur 14 Monaten.“



„Mit der neuen Sporthalle schaffen wir an der Stadtteilschule Bergstedt ein zusätzliches Angebot für Sport in Schule und Verein. Bewegung und Sport genießen insbesondere an der sportbetonten Stadtteilschule Bergstedt einen hohen Stellenwert. Dank des Modulbaus mit hoher Vorfertigung konnte der Neubau in kurzer Zeit errichtet werden. Wir freuen uns sehr, dass die neue Sporthalle nun für Sport in Schule und Verein genutzt werden kann“, freut sich Jan Schneck, Vertretung der Geschäftsführung von SBH Schulbau Hamburg.



Die Sporthalle hat eine Fläche von rund 640 m² und ist von der Firma Mohrmann errichtet worden. Baubeginn war der Juni 2021, im August 2022 konnte die Halle fertiggestellt werden. Die Kosten für die neue Einfeld-Sporthalle betragen rund zwei Millionen Euro. Für weitere 900.000 Euro sind im Rahmen eines zusätzlichen Bauvorhabens die Außenanlagen rund um die Halle saniert und überarbeitet worden. Hierzu zählen die Erschließung der Halle, die Schaffung von Stellflächen für Pkw und Fahrräder sowie die Optimierung der Entwässerung über Mulden. Darüber hinaus konnten die bereits bestehenden Sporteinrichtungen um eine Laufbahn ergänzt werden. Diese verläuft entlang der östlichen Grundstücksgrenze.