R. W. Hoffmann neuer Geschäftsführer der ABG Development

R. W. Hoffmann

Seit Anfang November ist Ralf Werner Hoffmann (56) neuer Geschäftsführer der ABG Development. Er folgt auf Tom Soreq, der sich beruflich neu orientieren und den Projektenwicklungsbereichs der ABG Real Estate Group verlassen wird.

Hoffmann verfügt über fast drei Jahrzehnte profunde Berufserfahrung in der Immobilienbranche. Zuletzt war der Architekt (Dipl.-Ing. FH) viele Jahre in der Geschäftsführung des Projektentwicklers FOM Real Estate tätig. Bei der ABG wird Hoffmann vor allem die Umsetzung der Projekte in Frankfurt und im süddeutschen Raum leiten und zudem das Team in Nordrhein-Westfalen unterstützen.