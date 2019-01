R+V Versicherung investiert in Billstedt

Eine Gesellschaft der R+V Versicherungsgruppe hat ein Geschäftshaus mit dem Ankermieter Primark an der Möllner Landstraße 3 in direkter Nachbarschaft des Billstedt Centers in Hamburg erworben. Verkäufer der vollvermieteten Immobilie ist eine Objektgesellschaft der deutsch-irischen Signature Capital. Über das Transaktionsvolumen vereinbarten die Geschäftspartner Vertraulichkeit. JLL hat die Transaktion beraten und vermittelt. Für die Verkäuferseite war Loschelder und für die Käuferseite Hogan Lovells rechtlich beratend tätig.

Das vollvermietete Gebäude hat rund 15.000 m² vermietbarer Fläche, die derzeit unter anderem vom ersten Primark und vom ersten Müller-Drogeriemarkt in Hamburg genutzt werden [wir berichteten]. Die Core-Immobilie ist in das angrenzende Billstedt Center integriert, bildet aber eine eigenständige Einheit.