R+V kauft Instone-Projekt in Schorndorfer Quartiersentwicklung

Instone Real Estate und die R+V Lebensversicherung AG arbeiten in der Schorndorfer Quartiersentwicklung „S‘Lederer“ zusammen. Noch vor Baubeginn hat die Versicherungsgesellschaft 228 Wohneinheiten, 197 Tiefgaragenstellplätze sowie 35 oberirdische Stellplätze im Rahmen eines Forward-Deals erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

