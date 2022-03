Rémy Vanwalscappel leitet Asset Management für Real I.S. France

Rémy Vanwalscappel

Nur wenige Tage nach der Ernennung von Christoph Erven zum neuen Président der französischen Tochter [wir berichteten] beruft die Real I.S. AG Rémy Vanwalscappel zum neuen Head of Asset Managemens der Real I.S. France.

In dieser Funktion wird er direkt an Christoph Erven berichten und als Teamleiter für die Portfolioverwaltung der in Frankreich, Belgien und Luxemburg gelegenen Immobilien verantwortlich sein.



„Rémy Vanwalscappel ist seit neun Jahren bei uns und kennt unser Unternehmen, unser Portfolio und unsere Investmentstrategie überaus gut. Gemeinsam mit Christoph Erven wird er unsere Strategie und Ziele in Frankreich, Belgien und Luxemburg umsetzen und das Wachstum unserer französischen Tochtergesellschaft weiter vorantreiben“, kommentiert Pamela Hoerr, Mitglied des Vorstands der Real I.S. AG.



Rémy Vanwalscappel ist seit 2013 bei Real I.S. France tätig und verantwortet dort den Asset Management Bereich. Zuvor war er bei BNP Paribas REPM als stellvertretender Direktor und bei Nexity PM als Leiter der Abteilung für internationale Investoren tätig.



In Frankreich verwaltet die Real I.S. aktuell 22 Immobilien mit einer Gesamtfläche von 291.000 m² und einem Wert von rund 1,12 Milliarden Euro.