Qvadrat feiert Grundsteinlegung für Krefelder Et Bröckske

Die ehemalige Krefelder Traditionsgaststätte Et Bröckske wächst in die Höhe. Projektentwickler Qvadrat legte gestern im Beisein des Krefelder Oberbürgermeisters Frank Meyer sowie zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und interessierten Nutzern den Grundstein den Neubau hinter der denkmalgeschützten Fassade.

.