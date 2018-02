Quincap holt Striedl von CBRE und eröffnet Büro in München

Stefan Striedl

Das Führungsteam von Quincap Investment Partners erhält prominenten Zuwachs. Stefan Striedl wird neben Jonas Kriebel und Guido Piñol weiterer Geschäftsführer der Frankfurter Investmentboutique. Mit dem 51-jährigen gewinnt das Investmenthaus einen langjährigen Experten des deutschen Investment Markts.

.

Gleichzeitig mit dem Einstieg von Striedl eröffnet Quincap ein Büro am Standort München. Damit ist das Unternehmen neben Frankfurt, wo sich der Hauptsitz befindet, in einem weiteren Zielmarkt mit einer Niederlassung vertreten.



Striedl ist seit über 25 Jahren im deutschen Immobilienmarkt tätig. Er kommt von CBRE, wo er seit 2002 als Geschäftsführer fungierte und das Münchner Investment Team leitete. Zuvor war der Diplom-Kaufmann von 1995 bis 2002 für Jones Lang LaSalle tätig, wo er zuletzt ebenfalls für das dortige Investment Team in München verantwortlich war.