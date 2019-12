Quilvest und Kintyre erwerben Seemaxx Outlet-Center am Bodensee

Quilvest Capital Partners (ehemals Quilvest Private Equity) und Kintyre haben sich zusammengetan und das „Seemaxx Outlet-Center“ in Radolfzell am Bodensee erworben. Die Liegenschaft in der Schützenstraße 50 umfasst 35.000 m² Gewerbefläche, darunter das Seemaxx Factory-Outlet-Center, Logistik- und Lagereinheiten sowie das Bürogebäude Kesselhaus. Verkäufer der Immobilie im Zentrum der Stadt nahe der Grenze zu Österreich und der Schweiz ist das Schweizer Family Office H Sat. Die Transaktion umfasst auch den Erwerb der Hesta Beteiligungs-GmbH (Eigentümerin und Betreiberin der Immobilie), der bis zum Jahresende umgesetzt wird.

.

"Wir bewerten diese Immobilie als sehr attraktiv, da sie eine Mischung aus diversifizierten Geldflüssen und verschiedenen Verbesserungspotenzialen aufweist, insbesondere für das Seemaxx Factory-Outlet-Center, das sich in einem einkommensstarken Einzugsgebiet befindet. Damit passt es gut zu dem Wertschöpfungsansatz, den wir in den europäischen Märkten in mehreren Sektoren replizieren wollen“, erklärt Patrick Laroche, CIO Real Estate für Europa und Asien bei Quilvest Capital Partners.



„Kintyre hat eine sehr positive Einschätzung von der Anlagequalität gut gelegener, städtischer, gemischt genutzter Immobilien. Diese Transaktion bietet uns viele Vorteile und einen stabilen, wertsteigernden Cashflow“, erläuterte Adam Pearce, Managing Partner von Kintyre.



Quilvest und Kintyre wurden von der Kanzlei Hogan Lovells beraten, der Verkäufer beauftragte bei dieser Transaktion JLL mit dem Verkauf und Heussen mit der Rechtsberatung.