Quest Investment Partners hat rund 6.300 m² Bürofläche im The Graph an das Unternehmen SEFE Securing Energy for Europe GmbH vermietet. Das 1999 errichtete Gebäude ist damit vollvermietet. Es wird aktuell umfassend saniert und repositioniert, die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

Fotos: Hans Glave



[…]