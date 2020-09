Quest vermietet 2.400 m² im Münchner Fritz

Die Projektentwickler von Quest Investment Partners haben über 50 Prozent ihrer Münchner Büroimmobilie Fritz in Ludwigsvorstadt vermietet. Bellfort Real Estate, ein Immobilieninvestor für Wohn-, Gewerbe- und Spezialimmobilien, übernimmt knapp 1.900 m² vom Untergeschoss bis zum 2. Obergeschoss. Der Mieter wird die Flächen nicht selber beziehen, sondern verschiedene auf das Haus und die Umgebung abgestimmte Konzepte entwickeln und mit Partnern realisieren. Eine Kombination aus Gastronomie und Büro in getrennten Einheiten wird zum modernen Charakter des Hauses beitragen und die Attraktivität des Standorts für die übrigen Mieter erhöhen.

.

Weitere 500 m² übernimmt Quest Investment Partners selbst für die neue Dependance in München. Seit Juli 2020 ist das Unternehmen mit einem eigenen Büro in Bayerns Hauptstadt vor Ort. Es ist der vierte deutsche Standort der wachsenden Projektentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Der Einzug ist frühestens für Ende 2021 geplant, nach Fertigstellung der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.



„Flexible Büroflächen in zentraler Lage und mit besonderer Atmosphäre sind auch in Corona-Zeiten unverändert gefragt. Das Fritz punktet mit einer kreativen und modernen Arbeitswelt“, sagt Jan Rouven Künzel, geschäftsführender Gesellschafter von Quest Investment Partners.



Von dem 1973 errichteten Gebäude in der Schillerstraße 23a bleibt im Rahmen des Refurbishments nur der Rohbau erhalten. Nach der zweigeschossigen Aufstockung umfasst das Gebäude 4.500 m² Bürofläche auf acht Etagen. Markant wird die neue Fassade: Große Fensterfronten und dunkler Stahl sorgen für eine charakteristische Architektur und lichtdurchflutete Flächen.