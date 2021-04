Quest vermietet 2.100 m² im Hamburger Quartier 21

Der Investment- und Asset Manager Quest Funds hat für das Büro- und Geschäftshaus Q21 Offices Mietvertragsverlängerungen für mehr als 2.100 m² in Hamburg-Barmbek abgeschlossen.

.

Denn’s Biomarkt hat in der 2012 fertiggestellten Immobilie mit DGNB Silber Zertifikat seine 905 m² große Bestandsfläche um fünf Jahre verlängert. Dasselbe gilt für die Filiale der Targobank mit 430 m² und für den Budni-Drogeriemarkt (808 m²). Alle Mieter bleiben bis mindestens 2027 am gut frequentierten Standort in der Fuhlsbüttler Straße 387-399.



Das vollständig vermietete Multi-Tenant-Gebäude zeichnet sich durch einen Nutzungsmix aus Büro, Nahversorgung, Gastronomie und Dienstleistung aus und ist Bestandteil eines Fonds, der von Quest Funds gemanagt wird. Die Immobilie verfügt über 13.657 m² Büro- und 4.830 m² Einzelhandelsfläche. Die Tiefgarage bietet Platz für 299 Pkw, weitere 15 Stellplätze befinden sich im Außenbereich.



Das Quartier 21 ist ein Ensemble aus 21 denkmalgeschützten Bestandsgebäuden sowie 16 modernen Häusern auf dem Gelände des ehemaligen Allgemeinen Krankenhauses Barmbek. Es verfolgt das Konzept von generationsübergreifendem Wohnen und Arbeiten und bietet gesundheitliche Versorgung, Bildung, Einzelhandel, Gastronomie und Büronutzung in nächster Nachbarschaft.



Der als Naherholungsgebiet dienende Stadtpark ist fußläufig erreichbar. Dank zentraler Lage und guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sind es nur zehn Minuten zum Flughafen und 20 Minuten zur Einkaufsmeile Jungfernstieg. BNP Paribas Real Estate war bei der Vermietung beratend tätig.