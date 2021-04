Quest verkauft im Brüsseler Europaviertel

Der Investment und Asset Manager trennt sich von einer Fondsimmobilie in der belgischen Hauptstadt, die bis September 2021 vollständig an die Europäische Kommission vermietet ist. Die Immobilie in der Rue Montoyer 34 geht an Alides, die das Büro- und Geschäftshaus nach Auszug des Mieters umfassend sanieren werden.

.