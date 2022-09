Quest veräußert Gewerbe- und Wohnimmobilie in Frankfurt

Quest Investment Partners hat das im November 2021 erworbene Gewerbe- und Wohngebäude [wir berichteten] in der Friedrich-Ebert-Anlage 54 in Frankfurt am Main im Rahmen eines Off-Market Deals veräußert. Käufer ist eine internationale Bank, die das Objekt künftig als neuen Firmensitz nutzen möchte.

.

Der neue Eigentümer plant, die aktuell leerstehende Bürofläche des architektonisch markanten Gebäudes zu sanieren und die Fassade optisch aufzuwerten. Die siebengeschossige Immobilie in sehr guter Lage zwischen dem Central Business District und dem begehrten Westend stammt aus dem Jahr 2002 und verfügt über 3.600 m² Büro- sowie über 200 m² Wohnmietfläche. Zum Gebäude gehören 29 Tiefgaragenplätze. Jede Etage des wie ein Dreieck in den Straßenverlauf eingebetteten Gebäudes bietet eine flexible Fläche, die sich für Einzel-, Doppel- oder Open-Space-Büros eignet.



Durch seine zentrale Lage ist das Objekt an alle Verkehrswege optimal angebunden: Die U-Bahn-Haltstelle „Messe“ ist nur eine Gehminute entfernt, der internationale Flughafen in zehn, der Hauptbahnhof in drei Minuten mit dem Auto erreichbar. Aengevelt war bei der Transaktion vermittelnd tätig. Quest Investment Partners wurde von SNP Schlawien rechtlich, von Hansa Partner Rommel & Meyer steuerlich beraten.