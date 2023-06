Quest und Competo feiern Richtfest für neue Nestlé-Zentrale

Die geschwungene Form des „Kreisler“-Gebäudes an der Ecke Baseler Straße/Gutleutstraße ist bereits zu erkennen, der Rohbau ist fertiggestellt: Am 14. Juni 2023 feiern die Bauherren Competo und Quest sowie die Hauptmieterin Nestlé Deutschland gemeinsam mit den Bauarbeitern und Handwerkern sowie Gästen aus Wirtschaft und Politik Richtfest des Bürohauses.

