Quest baut am ehemaligen Hafentor

Cremon 1

Die Hamburger Projektentwicklungsgesellschaft Quest Investment Partners errichtet im Cremon 1 eine neue Immobilie mit ca. 2.500 m² Fläche für Büros und Gastronomie. Mit den Arbeiten wird Mitte 2018 begonnen, die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant.

.

Die seit den 1960er Jahren unbebaute Fläche liegt am ehemaligen Hafentor, dort wo 1188 die Entwicklung des Hamburger Hafens begann. In Abstimmung mit der Stadt und dem Denkmalschutzamt und mithilfe der Architekten gmp von Gerkan, Marg und Partner soll der ursprüngliche Zustand der damaligen Hafeneinfahrt des Hamburger Binnenhafens wiederhergestellt werden. Dazu entsteht mit Cremon 1 ein Pendant zu dem gegenüberliegenden Haus der Seefahrt. Höhe, Proportionen und Materialität der neuen, hochwertigen Immobilie passen sich dem Haus der Seefahrt an, um das ehemalige Hafentor optisch aufleben zu lassen und die Bedeutung dieses Ortes zu würdigen.



„Das Objekt hat eine fantastische Aussicht auf die Speicherstadt, die Elbphilharmonie und natürlich die Elbe. Wir sehen eine starke Nachfrage nach Flächen in der Hamburger Hafenrandlage, die sich auch in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln wird“, sagt Theja Geyer, geschäftsführender Gesellschafter der Quest Investment Partners.