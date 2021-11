Quest reicht „Echt Wedding“ in Mitte weiter

Quest Investment Partners trennt sich von einem um 1900 erbaute Multi-Tenant-Objekt, dass das Unternehmen im Frühjahr 2020 erworben hatte [wir berichteten]. Die über 7.000 m² Mietfläche umfassende sechsgeschossige Liegenschaft „Echt Wedding“ wurde im Rahmen eines Share Deals an einen privaten Investor weitergereicht.

.