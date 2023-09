Quest plant Hotel- und Wohnprojekt in Bad Aibling

SID hat erneut eine große Liegenschaft an die Firma Quest Bad Aiblingen vermittelt. Das Grundstück liegt in einem Mischgebiet an der Bad Aiblinger Therme und weist eine ca. 18.000 m² große Fläche auf. Die Anforderung an das Grundstück war es, eine Wohnbebauung mit ca. 15.000 m² Geschossfläche und eine Hotelanlage mit ca. 6.000 m² Geschossfläche zu errichten.

.

„Erneut ist es uns gelungen in dieser ansprechenden Marktphase ein Projekt in dieser Dimension zu verkaufen. Die Verhandlungen konnten so nach mehr als einem Jahr erfolgreich zum Abschluss geführt werden,“ so Claude Schönewolf, Geschäftsführer der SID.