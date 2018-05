Die Projektentwickler von Quest Investment Partners beginnen Anfang 2019 mit der Komplettsanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes am Hamburger Ballindamm 17. Knapp 13.000 m² Mietfläche in Premiumlage direkt an der Binnenalster werden neu und zeitgemäß strukturiert und mit neuer Haus

[…]